© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Everton Marcel Brands ha parlato al sito ufficiale dei Toffees dell'arrivo a Liverpool di Carlo Ancelotti: "La mia prima impressione è stata di una persona gentile e con grande esperienza. Conosce il mondo e soprattutto il mondo del calcio. E' tranquillo proprio come me, credo che possiamo lavorare bene insieme. Quando individuo un potenziale nuovo giocatore cerco di parlarne col tecnico per far capire cosa potrà dare, lo stesso farò con Ancelotti. Era eccitato dopo il primo giorno e la conferenza stampa, era davvero positivo verso il futuro del club".