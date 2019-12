© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riporta il Daily Express, Carlo Ancelotti starebbe pensando all'acquisto di Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma, al momento in prestito al Galatasaray. L'avventura in Turchia del francese è ormai ai titoli di coda e il giocatore è alla ricerca di una nuova sistemazione nel mercato invernale. L'Everton sarebbe interessato a prendere un calciatore con tanta esperienza e con voglia di riscattarsi, ma deve far fronte alla concorrenza del Lione.