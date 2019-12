© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match tra Everton ed Arsenal, il tecnico ad interim dei Toffees Duncan Ferguson ha così commentato la gara e l'arrivo in sua sostituzione di Carlo Ancelotti: "Un punto positivo, che ci ha permesso di mantenere la porta inviolata. La fatica si è fatta sentire, ma non posso rimproverare nulla ai giocatori. Ancelotti? Non vedo l'ora di lavorare con lui. Sappiamo che la società ha preso un allenatore incredibile, e questo non potrà che avere effetti positivi".