Everton, il Barcellona non vuole trattare il riscatto di Andrè Gomes

“D’Aversa ha creato un gruppo importante, Gervinho sta facendo un grande campionato ma i meriti vanno al mister che è protagonista di un ottimo lavoro e i calciatori lottano l’uno per l’altro”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Pino Calabria, intermediario che ha portato Gervinho...

Le pagelle di Petagna - Più incisivo, meno lavoro per i compagni

Le pagelle di Pavoletti - Implacabile di testa, come lui nessuno

Chievo, Campedelli: "Otto mesi d'inferno, mi trattano come un appestato"

Le pagelle di Kouamé: in stato di grazia, vince il duello con Koulibaly

Inter, Joao Mario: "Bel momento per me, voglio continuare così"

Atalanta, Marino: "Grande entusiasmo, vogliamo far bene davanti ai tifosi"

Genoa-Napoli, la moviola: gol regolare. Giusto non assegnare il rigore

Le pagelle di Mertens: autorevole, gli bastano i piedi buoni per la svolta

Sant'Handanovic salva l'Inter: al 45' Atalanta in vantaggio "solo" 1-0

Atalanta, Zapata al 45': "L'Inter non vorrà perdere, ma vogliamo chiuderla"

Genoa, Juric sbotta: "Che domanda è? Non rompete il c..."

Atalanta-Inter 1-1, clamoroso a Bergamo: Icardi la riapre in 30 secondi

Roma, Dzeko: "Per grandi obiettivi serve un forte collettivo"

Milan, Calabria non ancora al top: con la Juventus gioca Abate

Secondo le ultime indiscrezioni del Liverpool Echo, il Barcellona avrebbe rifiutato la possibilità di discutere la possibilità che l'Everton possa riscattare Andrè Gomes a fine stagione. I Toffees infatti avrebbero voluto acquistare definitivamente il centrocampista arrivato in prestito ma c'è il serio rischio che il portoghese torni a Barcellona a fine stagione proprio per il voelre del club catalano.

