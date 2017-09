Everton, il Benfica ha rifiutato un'offerta last minute per Jimenez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scritto dal quotidiano portoghese A Bola, il Benfica, nel corso dell'ultimo giorno di mercato, ha rifiutato un'offerta dell'Everton per l'attaccante Raul Jimenez. Gli inglesi avevano offerto oltre 2,5 milioni di euro per il prestito del giocatore, ma i lusitani hanno fatto sapere di essere interessati soltanto a richieste di trasferimento definitivo, per oltre 50 milioni di richiesta.