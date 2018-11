© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Borussia Dortmund vuole puntare su Anthony Gordon, 17enne trequartista dell'Everton. Il Daily Mail scrive che i gialloneri di Germania hanno accelerato per chiudere l'affare, così da ingaggiare il calciatore inglese già per la prossima estate. Il classe 2001 ha già debuttato in prima squadra, nel dicembre 2017 nell'ultima gara del girone di Europa League.