La vittoria sul Chelsea non dovrebbe bastare a Duncan Ferguson, attuale tecnico ad interim dell'Everton, per essere confermato come allenatore dei Toffees in via definitiva. Secondo la stampa britannica, infatti, il club di Goodison Park aspetterebbe una risposta da parte di Vitor Pereira, ex allenatore del Porto, che la dirigenza vorrebbe in panchina già per la prossima di campionato, all'Old Trafford contro il Manchester United. Da superare, l'ostracismo del Shanghai SIPG, attuale club dell'allenatore lusitano, che gli avrebbe formulato una nuova offerta di contratto.