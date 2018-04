Everton, il club chiede ai tifosi la loro opinione su Allardyce

"Volete Sam?" titola il Mirror, dedicando la sua apertura all'Everton. Il club ha chiesto ai propri tifosi se ripongono ancora fiducia nei confronti di Sam Allardyce come allenatore dell'Everton e se tira fuori il meglio dalla propria squadra. Subentrato a Ronald Koeman a fine novembre, Allardyce sta conducendo la squadra al nono posto in classifica, risultato deludente considerati i forti investimenti in estate.