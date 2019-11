© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sports l’esclusione di Moise Kean per la sfida contro il Southampton non sarebbe dovuta a una scelta tattica del tecnico dell’Everton Marco Silva, ma alla scarsa disciplina dell’attaccante ex Juventus. Kean infatti si sarebbe presentato in ritardo, per la seconda volta in stagione, alla riunione tattica prima della gara.