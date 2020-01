Everton, Kean verso la permanenza fino a fine anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Moise Kean sarà ancora all’Everton nonostante le sirene dall’Italia con la Roma che lo vorrebbe come vice-Dzeko. Nonostante un rendimento non brillante, e con tanta panchina, in questi primi mesi sotto la guida di Marco Silva e Duncan Ferguson il giocatore è molto stimato dal neo allenatore Carlo Ancelotti che infatti lo ha schierato titolare nella sfida contro il Newcastle. Kean spera così di avere maggiore spazio nella seconda parte di stagione per poter dimostrare il proprio valore, ripagare l’investimento del club fatto in estate e, non ultimo, conquistare un posto all’Europeo con l’Italia. Lo riporta l’Indipendent.