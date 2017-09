Everton, l'affare col Porto per Marcano solo rimandato: a gennaio l'ufficialità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta A Bola, l'affare tra Everton e Porto per Ivan Marcano è stata soltanto rimandata di qualche mese. Il club inglese, infatti, nelle ultime ore di mercato aveva praticamente trovato l'accordo per il difensore 30enne - in scadenza di contratto a giugno 2018 - salvo poi dover rinunciare per dei dettagli contrattuali. A gennaio - riporta il quotidiano - il trasferimento verrà definitivamente formalizzato.