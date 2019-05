© foto di Federico Gaetano

Il manager dell'Everton, Marco Silva, ha comunicato alla società che la priorità per il mercato estivo dovrà essere quella di acquisire definitivamente i cartellini di André Gomes e Kurt Zouma, presi in prestito rispettivamente dal Barcelona e dal Chelsea. Dopo l'ottima stagione di entrambi infatti il tecnico ne ha chiesto la riconferma in vista della prossima stagione.