© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'Everton c'è ufficialmente un caso Kean. L'attaccante ex Juventus infatti è entrato in campo al 70' al posto di Baines contro il Manchester United ma dopo circa 19 minuti è stato sostituito da Niasse per una scelta tecnica dell'allenatore che non ha gradito la sua prestazione. Sembra giunta quasi al capolinea infatti la carriera dell'azzurro in Inghilterra.