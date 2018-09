Everton, la scelta di Mina dopo una telefonata. Che Mou non ha mai fatto

Come scritto sulle pagine odierne del Sun on Sunday, dietro alla scelta del difensore Yerry Mina di accasarsi all'Everton ci sarebbe una telefonata. Quella di Marco Silva, manager dei Toffees, che avrebbe appunto contattato il roccioso centrale colombiano per convincerlo della bontà del suo progetto, del quale avrebbe dovuto far parte. Di contro invece non lo ha fatto Jose Mourinho: il portoghese, la cui posizione nei Red Devils è ancora in bilico, non si è mai fatto sentire.