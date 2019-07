Everton, Lookman vola in Germania: presto visite e firma con il Lipsia

Sembra proprio che il futuro di Ademola Lookman, esterno offensivo classe '97 il cui cartellino è di proprietà dell'Everton, sarà ancora nella Bundesliga. Ed ancora nel Lipsia, club in cui ha trascorso in prestito gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Secondo quanto informa Sky Sports UK, infatti, c'è l'accordo tra gli inglesi ed i tedeschi per un trasferimento a titolo definitivo del giocatore, che approderà nella squadra dell'universo Red Bull per un trasferimento di 18 milioni cash, più l'inserimento di bonus che possono portare il costo complessivo ad oltre 25 milioni. Lookman sta già volando verso la Germania, dove svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club entro le prossime 36 ore.