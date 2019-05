© foto di Federico Gaetano

Mister Marco Silva non ha dubbi: André Gomes deve restare all'Everton, almeno per un'altra annata sportiva. Come riporta il Times, il tecnico dei Toffees considera infatti una priorità assoluta la permanenza del centrocampista portoghese, attualmente in prestito dal Barcellona. Sull'ex Valencia, che in questa stagione ha collezionato finora 28 presenze con un gol e due assist, ci sono però anche Arsenal e Tottenham.