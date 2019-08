Everton, M. Silva: "Persi troppi palloni, i nuovi hanno bisogno di tempo"

Dopo il pareggio arrivato contro il Crystal Palace, il tecnico dell'Everton Marco Silva ha detto: "Match duro, competitivo come mi aspettavo. Abbiamo perso Andre Gomes, stavamo controllando il match, creando delle occasioni. E' chiaro che quando acquisti nuovi giocatori hanno bisogno di tempo per adattarsi. Oggi è stato un buon esempio, abbiamo perso alcune palle in zone dove non possiamo perderle. Il nostro primo tempo meritava qualcosa di più ma il clean sheet è un buon punto di partenza. Abbiamo perso alcune palle facili, altrimenti avremmo controllato la gara fino alla fine".