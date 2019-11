© foto di Stefano Di Bella

Il tecnico dell’Everton Marco Silva ha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Tottenham, soffermandosi inevitabilmente sul brutto infortunio di André Gomes : “Il giocatore è stato portato in ospedale. Il nostro staff medico ha preso controllo della situazione adesso. Non posso parlare di quel momento perché ancora non l’ho rivisto. L’ho visto dal vivo ed è stato un tackle forte. È un brutto momento per noi come gruppo. È stata più che una partita di calcio e adesso tutti noi dobbiamo compattarci come gruppo. Abbiamo mostrato un fantastico spirito di squadra riuscendo a giocare e a segnare dopo quell’episodio. Penso che avremmo meritato qualcosa in più".