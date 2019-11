Brutta sconfitta rimediata in casa dall'Everton che è stato battuto 2-0 dal Norwich. Dopo la gara il tecnico dei Toffees Marco Silva ha detto: "Molte cose sono andate male. Quando non giochi bene, nulla va bene. Non puoi giocare a calcio se non stai prendendo le giuste decisioni. Il Norwich invece è venuto qui per giocare a calcio e rimanere compatto. Noi abbiamo giocato troppo lentamente nel primo tempo e non abbiamo creato abbastanza occasioni. Abbiamo fatto un grosso errore poi sul loro primo gol. I fischi dei tifosi? Non erano contenti della prestazione e hanno ragione. Non abbiamo giocato al livello giusto per ottenere punti oggi. Dobbiamo giocare con più coraggio e mobilità. L'intensità era bassa. Esonero? Non ci penso ora. Sono troppo concentrato sulla delusione della gara".