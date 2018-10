Everton, Marco Silva: "Il rigore dello United non c'era, è stato decisivo"

Dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa del Manchester United, il tecnico dell'Everton Marco Silva ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "È stata una partita difficile, ma siamo venuti qui per vincere, è l'unico modo in cui lavoriamo, quando la partita è stata equilibrata nei primi 20-35 minuti, il rigore li ha fatti sentire più comodi. In quel momento è stato tutto più facile per i nostri avversari, sei più esposto perché devi correre più rischi, hanno segnato un gol fantastico ma abbiamo avuto una buona possibilità di segnare il 2-1. Il nostro è stato un rigore chiaro, non come il primo".