Everton, Marco Silva: "Meritavamo i tre punti, abbiamo dominato"

Dopo lo 0-0 arrivato in casa del Crystal Palace, il tecnico dell'Everton Marco Silva ha parlato ai microfoni di BBC Sport: "Senza dubbio siamo stati la migliore squadra sul campo, meritavamo i tre punti: dal primo minuto abbiamo provato di tutto. Abbiamo avuto la possibilità di segnare, dobbiamo essere più clinici, è qualcosa su cui stiamo lavorando. La cosa più importante è che abbiamo fatto tutto. Abbiamo creato occasioni ma la palla non voleva entrare. Dobbiamo guardare alla nostra performance, stiamo migliorando non c'è dubbio su questo".