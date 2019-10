Everton, Marco Silva: "Momento difficile, restiamo unito. VAR ingiusto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Everton Marco Silva, parlando alla BBC ha commentato così della sconfitta subita in casa del Brighton: "Se il VAR ha visto qualcosa nella nostra area, perché non ha visto 15 minuti prima il rigore su Richarlison? Per questo i miei giocatori non riuscivano a capire nello spogliatoio. Se ne vedono uno per una parte, devono vederne uno anche dall'altra parte. Era una rigore evidente per noi e il VAR deve essere equo. Dobbiamo essere più maturi nel controllare gli ultimi 10 minuti. È un momento difficile per noi. Dobbiamo restare uniti. Abbiamo concesso il primo gol, ma dopo abbiamo reagito con forza e come squadra. Abbiamo creato alcuni momenti pericolosi".