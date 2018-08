Everton, Marco Silva: "Non puoi subire così sul 2-0, dobbiamo migliorare"

In vantaggio di due gol, l'Everton si è lasciato rimontare dal Bournemouth che alla fine che ha ottenuto un prezioso 2-2. Un risultato che non ha soddisfatto il tecnico Marco Silva: "Non è il modo migliore di iniziare, trovarti in 10 anche con un contatto minimo, è qualcosa che non puoi fare. Abbiamo mostrato un atteggiamento fantastico anche con 10 giocatori: neii primi 25 minuti della seconda parte abbiamo fatto un lavoro fantastico, ma sul 2-0 non possiamo concedere tutte quelle occasioni e dobbiamo migliorare in quei momenti perché è molto importante conquistare i i tre punti. L'infortunio alla testa di Michael Keane? "È andato all'ospedale, aspetto aggiornamenti, non è una cosa buona per noi, spero che non sia nulla di grave".