Everton, Marco Silva sarà il nuovo allenatore: manca soltanto l'annuncio

Fifa, niente doping in nazionali Russia

Italia-Olanda: pass vip per beneficenza

Procedimenti Uefa per Liverpool e Roma

Serie A femminile, decisi gli accoppiamenti dei play out

Tavano: "Ancelotti ideale per il dopo Sarri"

Cerruti: "Il Milan non ha soldi. Sarri va via"

Assemblea di Lega, presenti 16 club. Fassone andato via

Assemblea di Lega, no alla delibera per risoluzione con MediaPro

Birindelli: "Ancelotti-Napoli? In campo però vanno i giocatori"

Napoli, già pronta la statuina di Ancelotti per il presepe

Palladino a Perin: "Non andare alla Juve, lì devi essere un robot"

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, è ormai questione di ore per l'annuncio del nuovo tecnico dell'Everton. Nonostante i tanti candidati - si legge - il club inglese avrebbe infatti sciolto le riserve, individuando in Marco Silva il sostituto ideale di Sam Allardyce. La firma potrebbe arrivare a breve.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy