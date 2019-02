Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Wolverhampton, il tecnico dell'Everton Marco Silva ha detto: "Risultato deludente per noi perché non siamo riusciti a vincere. A volte abbiamo regalato tutto ai nostri avversari, incluso il rigore. Abbiamo dato la possibile di farci male e non siamo stati affatto aggressivi, i nostri errori hanno giocato contro di noi, abbiamo provato dopo l'intervallo a cambiare qualcosa ma abbiamo ancora regalato la palla all'avversario e abbiamo perso la partita".