Everton, Marco Silva: "Servono acquisti per fare meglio dell'anno scorso"

All'Everton servono acquisti. Non usa giri di parole il tecnico Marco Silva che ha chiesto alla dirigenza dei rinforzi prima della chiusura del mercato prevista per l'8 agosto: "Dovrebbero esserci dei nuovi acquisti se vuoi essere competitivo e fare meglio della scorsa stagione. Perché alla fine di tutto, è quello che vogliamo fare: fare meglio della scorsa stagione. Abbiamo bisogna di più qualità e concorrenza in mezzo al campo".