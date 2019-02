Everton, Marco Silva: "Sono preoccupato, il momento non è buono"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

terza sconfitta consecutiva subita dall'Everton, battuto di misura anche dal Watford. Un deluso Marco Silva dopo la ha detto: "E' stata una partita difficile e una partita equilibrata. Abbiamo creato più che sufficienti possibilità per segnare un gol. Tre sconfitte di fila sono una preoccupazione per me come manager: lavori sempre per vincere, c'è più ambizione di cambiare partita ma il momento non è buono", ha ammesso il tecnico dei Toffees.