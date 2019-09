Everton, Mina multato dalla FA per aver pubblicizzato scommesse

Yerri Mina, difensore dell'Everton, è stato multato di 11.200 euro per aver violato il regolamento della FA sulle scommesse sportive. Il colombiano è stato condannato dalla Commissione Disciplinare perché era apparso su un video di Betjuego, un'agenzia di scommesse del suo Paese, cosa vietata ai tesserati dei campionati inglesi. Oltre alla multa anche un richiamo per l'ex Barcellona.

📝 | Yerry Mina has been warned by the FA as to his future conduct and fined £10,000 after admitting a misconduct charge. #EFC

➡️ https://t.co/lNmqmhC9tx pic.twitter.com/mC9jb5nbuh

— Everton (@Everton) 10 settembre 2019