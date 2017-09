Everton, Mirallas: "Sono triste, mi hanno impedito di tornare all'Olympiacos"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Mirallas si è detto molto deluso del suo mancato ritorno in Grecia e ha criticato i dirigenti dell'Everton: "Volevo davvero andare all'Olympiacos. Sono davvero triste. L'Everton non ha voluto farmi andare. Vorrei ringraziare tutti i tifosi dell'Olympiacos per i tanti messaggi che mi hanno mandato. E devono sapere che amo il loro club e, come ho detto prima, un giorno tornerò da loro".