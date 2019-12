Un derby da incubo, è quello vissuto dall’Everton nella serata di oggi. La squadra di Marco Silva infatti oltre a perdere al cospetto di un Liverpool indiavolato subisce ben cinque reti, un evento che non capitava da ben 37 anni. L’ultima volta in cui i Toffees avevano subito un pokerissimo dai cugini era il 1982 quando la squadra allenata allora da Howard Kendall venne sconfitta per 5-0 dai Reds allenati da Bob Paisley.