Everton, offerti 60 milioni al Crystal Palace per il cartellino di Zaha

L'Everton fa sul serio per Wilfried Zaha. Come riporta Sky Sports UK, i Toffees nelle ultime ore avrebbero infatti offerto poco più di 60 milioni di euro per acquistare l'esterno d'attacco ivoriano di proprietà del Crystal Palace. Nessuna contropartita tecnica, come prospettato nei giorni scorsi, ma solamente cash per rinforzare il proprio reparto avanzato. Zaha, in questa sessione di mercato, è stato cercato e trattato anche da Arsenal e Bayern Monaco.