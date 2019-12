Everton, oggi confronto Ferguson-Kean: l'ex Juve ieri bocciato dopo 19'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Everton è scoppiato ufficialmente il caso Moise Kean. L'attaccante ex Juventus è entrato in campo al 70' per poi essere sostituito appena 19 minuti più tardi per scelta tecnica nella gara di ieri contro il Manchester United (1-1): una bocciatura clamorosa da parte del tecnico ad interim Duncan Ferguson, che nelle ultime ore - come riporta il Telegraph - ha avuto un confronto diretto col classe 2000 al quartier generale dei Toffees. In questa prima parte di stagione Moise Kean ha collezionato finora solamente 467 minuti giocati in 14 presenze, senza riuscire a segnare neanche un gol. Il tutto in attesa del possibile arrivo sulla panchina di Ancelotti...