Everton, per gennaio calda la pista Welbeck dell'Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Everton, secondo il Daily Mirror, è la squadra maggiormente interessata a Danny Welbeck dell'Arsenal. L'attaccante è in scadenza il prossimo giugno e non ha trovato l'accordo con i Gunners per il rinnovo di contratto. I Toffees si sono già mossi e a gennaio è possibile che possano esserci novità in tal senso.