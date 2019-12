© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vitor Pereira non prenderà il posto di Marco Silva sulla panchina dell'Everton. A dichiararlo è stato lo stesso allenatore dei cinesi del SIPG a Sky Sports in Inghilterra: "E' un onore essere in una lista di un club per cui nutro così tanto rispetto. Ora però penso solo al SIPG, club vicino al mio cuore in un paese che sta crescendo immensamente nel calcio. Non sono in grado di assumere altri impegni. Non posso decidere ora, ho bisogno di tempo. La Premier è un campionato che amo, e potrei prendere in considerazione un'opportunità in futuro".