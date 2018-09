Everton, Pickford: "De Gea ora è il miglior portiere al mondo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il portiere della Nazionale inglese e dell'Everton, Joardan Pickford in un'intervista rilasciata al Telegraph ha parlato dei colleghi rivelando quale portiere per lui in questo momento è il migliore al mondo: "De Gea è probabilmente il migliore del mondo in questo momento. Come portiere vuoi essere il migliore, ma puoi solo migliorare giocando, realizzando parate e collezionando performance da man of the match. Anche Manuel Neuer è lì in alto ma è rimasto fuori infortunato per gran parte della scorsa stagione, quindi ha aperto a De Gea la porta per arrivare lì".