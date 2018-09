Everton, Pickford: "Obiettivo Champions. Vogliamo qualche trofeo"

Dopo il rinnovo fino al 2024, Jordan Pickford ha concesso un'intervista a The Guardian parlando del suo momento di forma e del futuro dell'Everton. L'inizio non è stato quello sperato (una vittoria in sei partite) ma la fiducia non manca. "Il club ha ingaggiato un tecnico, Marcos silva, con cui si pensa ad un progetto e tutti sanno che l'obiettivo è entrare in Champions. Servirà molto lavoro, un po' di tempo ma siamo molto convinti. Vogliamo conquistare qualche trofeo".