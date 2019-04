Rissa in un pub che ha coinvolto il portiere dell'Everton e della nazionale inglese, Jordan Pickford. Tornato nella sua Sunderland per il suo giorno libero, è stato preso di mira da alcuni tifosi del Newcastle con la situazione degenerata in un alterco. L'Everton ha aperto un'inchiesta a riguardo, i giornali hanno titolato stamattina: "Vergogna".