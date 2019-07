L'Everton ha presentato il progetto del nuovo stadio che andrà a rimpiazzare lo storico "Goodison Parl". L'impianto sarà costruito su una darsena semi-abbandonata del porto e si prevede possa avere un importante impatto economico a beneficio della città. Denise Barrett-Baxendale, CEO del club, ha dichiarato: "Il nuovo stadio fungerà da punto di svolta per il club, per la regione e per la città".

🏟 | “A stunning brick, steel and glass design which takes its inspiration from the buildings nearby.” #EFC Iconic. 😍 pic.twitter.com/za4BqF5Tpy — Everton (@Everton) July 25, 2019