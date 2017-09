Everton, Rooney: "Non torno in nazionale per giocare il mondiale"

“La decisione è presa”. Wayne Rooney è più che mai deciso a non ritornare in nazionale. Nel corso della sua intervista per talkSPORT, l’attaccante dell’Everton ha chiuso ai una possibile sua partecipazione al mondiale di Russia 2018: “Vedo spesso giocatori che lasciano la nazionale per poi ritornare a giocare le grandi competizioni internazionali e non è giusto. I giocatori attuali combattono per qualificarsi in Russia, se vanno al mondiale meritano di giocarlo. La mia decisione è irrevocabile”.