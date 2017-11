Everton, Schneiderlin smentisce: "Io cacciato dall'allenamento? Falso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Everton Morgan Schneiderlin ha smentito su Twitter la presunta espulsione dall'ultimo allenamento dei Toffees a causa di un diverbio con Mirallas: "Ho letto che sarei stato cacciato dall'allenamento, ma è tutto falso. Sono totalmente concentrato sull'Everton e voglio continuare a lavorare duro sia in partita che in allenamento per questo club".