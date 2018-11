Everton, si pensa a Wan-Bissaka del Crystal Palace

In attesa di Udinese-Milan (fischio d'inizio alle 20:30), le vittorie di Lazio, Sassuolo e Torino hanno portato interessanti novità nella zona europea della classifica di Serie A. Questa la graduatoria aggiornata dopo il successo dell'Atalanta a Bologna nella gara delle 18 e tutte...

Cagliari, Ceppitelli promuove i suoi: "Siamo rimasti in gara con la Juve"

Atalanta, Zapata al 90': "Felice per il gol, finalmente arrivano i risultati"

Le pagelle del Bologna - Mbaye meglio in attacco. Bene Santander

Udinese-Milan, problemi alla schiena per Barak: Fofana titolare nei friulani

Alla fine arriva Zapata. Ma meglio da sostituto che non titolare

Milan, Donnarumma: "Periodo positivo, contro l'Udinese non sarà facile"

Nove punti in undici gare: la panchina di Inzaghi scotta

Parma, D'Aversa: "Un buon punto. Il rosso a Stulac? Non voleva far male"

Udinese-Milan, guai rossoneri: al 35' fuori Higuain per infortunio

Udinese-Milan, ritmi alti e reti bianche al 45'. Bene i friulani, Higuain out

Udinese, Lasagna al 45': "Non possiamo abbassare i ritmi, avanti così"

Everton vicino all’acquisto di un difensore del Crystal Palace. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Sun on Sunday , il club di Liverpool avrebbe messo nel mirino Aaron Wan-Bissaka . In cambio andrebbe l’esterno d’attacco Ademola Lookman .

