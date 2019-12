© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Everton Gylfi Sigurdsson ha parlato al sito ufficiale dei Toffees soffermandosi sull'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti: "Abbiamo raggiunto due vittorie consecutive in 3 giorni, credo ci sia poco da aggiungere. Nello spogliatoio ora c'è un ambiente fantastico, abbiamo grande rispetto per Ancelotti, si vede che sa di cosa parla e cosa fare. E così per noi è più semplice fare ciò che ci chiede".