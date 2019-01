Everton, Silva: "Deluso dai risultati ma guardiamo avanti"

Insoddisfatto per il rendimento dell'Everton, Marco Silva cerca di guardare avanti: "Quando ad ottobre e novembre giocavamo bene e facevamo ciò che ci competeva, dissi sempre che c'erano parecchie cose da migliorare. Non sono soddisfatto per i risultati dell'ultimo mese e mezzo ma il club non può entrare nel panico", ha detto in conferenza stampa. "Solo in questo modo possiamo far bene il nostro lavoro in futuro".