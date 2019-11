© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri Marco Silva, manager dell'Everton, ha lasciato in panchina Moise Kean, attaccante classe 2000 prelevato in estate dalla Juventus, durante la vittoria per 1-2 in casa del Southampton. Nel commentare l'incontro, il tecnico portoghese ha così parlato del giovanissimo italiano: "Si è trattata di una mia scelta, ed il ragazzo ha reagito bene. Parliamo di un giovane con grandissime qualità che ha tutto il mio supporto nel tentativo di migliorarsi. Sono certo che lo farà".