Eddie Howe sta facendo bene al Bournemouth, tanto da conquistarsi l'interesse anche del Tottenham, prima di chiudere l'operazione-Mourinho. Chissà che non possa piacere anche all'Arsenal, ciò che è certo è che ci sta pensando fortemente è l'Everton. Marco Silva, infatti, traballa e non poco, così il Sunday Mirror fa sapere che l'obiettivo numero uno per il prossimo anno sarebbe proprio l'allenatore del Bournemouth.