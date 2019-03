Everton, Silva: "Incredibile da 2-0 a 3-2 ma il terzo gol è in fuorigioco"

L'allenatore dell'Everton Marco Silva ha commentato ai microfoni di Sky Sports la sconfitta subita in rimonta contro il Newcastle: "Certo che è difficile, eravamo sul 2-0 poi abbiamo avuto quattro contropiedi per uccidere il gioco e abbiamo continuato a dare fiducia al nostro avversario. Ho detto alla squadra anche all'intervallo che dovevamo continuare a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Abbiamo perso alcuni contropiedi dopo la pausa, e dopo averli concessi abbiamo dato loro una certa convinzione. Quando eravamo sul 2-2, il match è cambiato completamente. Il terzo gol era in fuorigioco: Rondon era in fuorigioco, è davvero strano parlare della situazione".