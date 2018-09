Everton, Silva: "Tante occasioni, dobbiamo essere più concreti"

“La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po’ in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene”. Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A. Delude, fin qui, la Roma. “Ha avuto qualche...

Corriere della Sera in taglio alto: "Inter effetto Champions"

Corriere di Torino in taglio basso: "Toro-Napoli, pranzo da veterani"

La Nuova Ferrara: "Brusco risveglio per la SPAL"

Corriere di Roma: "Lazio carica contro il Genoa, ma occhio agli ex"

Il Mattino titola: "Svolta Napoli in due mosse"

Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Mertens e Insigne per ritrovare gol"

Juve, Corriere di Torino su Perin: "Il migliore resta in panchina"

Corriere di Roma in taglio alto: "Giallorossi in crisi"

La Gazzetta dello Sport: "Gervinho non stop, Parma mette le ali"

Marco Silva , manager dell' Everton , è intervenuto al termine del match perso contro l' Arsenal . Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Quando giochi a questi livelli, hai bisogno di essere più concreto. La scorsa settimana, anche senza una gran prestazione, abbiamo creato molte occasioni rispetto ai nostri avversari. Anche oggi abbiamo creato cinque o sei occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Il secondo gol è chiaramente in fuorigioco, ma abbiamo lavorato bene anche nel finale. Meritavamo qualcosa di più".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy