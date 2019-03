© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Silva, manager dell'Everton, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Liverpool. Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sports UK: "È stato un match difficile per entrambe le squadre. L'atmosfera è stata fantastica. Entrambe le squadre hanno cercato la vittoria, loro hanno avuto un'occasione nel primo tempo, su un nostro errore. Ma nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. I nostri tifosi possono portarci alla vittoria, non solo in questa sfida, ma in tutte le altre. Loro sono il dodicesimo uomo in campo. Volvevamo regalare i tre punti ai nostri fan, ma abbiamo mostrato la giusta attitudine. È questo quello che vogliono vedere".