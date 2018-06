Everton, sirene turche per Klaassen: ci prova il Besiktas

Libero in prima: "Balotelli capitano nero-azzurro"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Sarri a casa"

Il Mattino: "Insigne capitano dell'Italia un premio per il Napoli"

L'Arena e la conferenza in Nazionale: "Balotelli a gamba tesa"

Il Mattino e i play off di B: "Bari, battaglia vinta: il Citta va avanti"

Il Corriere della Sera sulla Lazio: "Tare cala il tris per Inzaghi"

Tuttosport: "Torino su Verissimo, si fa in Italia"

Il Corriere della Sera e il piano del Milan: "L'asso per convincere l'UEFA"

Spagna-Svizzera 1-1, Marca in prima pagina: "Un tocco d'attenzione"

Daily Star, United affare fatto: "Fred the Red"

Spagna-Svizzera 1-1, AS apre: "Più gioco che gol"

La Gazzetta dello Sport sul futuro di Balotelli: "Italia sì, Italia no"

Secondo Sky Sport UK il Besiktas è in forte pressing sull'Everton per Davy Klaassen , centrocampista arrivato a Liverpool la scorsa estate dall'Ajax. Il club turco punta forte sull'olandese, seguito a lungo nelle scorse sessioni dal Napoli, anche se vorrebbe un prestito con diritto di riscatto.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy