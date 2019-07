Everton, sondaggio per l’ex bianconero Mario Lemina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Lemina, ex giocatore della Juventus e attuale centrocampista del Southampton, piace all’Everton. I Toffees stanno cercando un centrocampista e, secondo quanto riportato dal The Daily Echo, c’è stato giù un primo sondaggio con i Saints. Il calciatore, nelle scorse settimane, era stato accostato anche all’Atalanta, ma vista la richiesta del club di Liverpool potrebbe rimanere in Premier League.